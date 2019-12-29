"Евросолидарность" сделала резонансное заявление по поводу обмена пленными

29.12.2019 09:30

Европейская Солидарность" категорически осуждает включение в списки на обмен пленными бывших сотрудников "Беркута", которые причастны к убийствам Небесной Сотни во время Революции Достоинства, передает Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном на ее сайте.

"Решение властей об обмене лиц, причастных к преступлениям против участников Революции Достоинства, оборвет последние ниточки к непосредственным заказчикам преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику Путину и его марионетке Януковичу. Стремление россиян получить беркутовцев под свою юрисдикцию является публичным признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане, а операция по обмену пленными понадобилась исключительно для того, чтобы замести преступления, которые стали началом военной интервенции России в Украине", - в частности сказано в нем.