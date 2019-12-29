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В Харькове построили новогоднюю елку из автомобилей (ВИДЕО)

29.12.2019 10:00
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В Харькове построили новогоднюю елку из автомобилей (ВИДЕО)

В Харькове создали автомобильное новогоднее дерево. Ствол, ветви и праздничную звезду – на все ушло 348 машин, сообщает Телеканал новостей «24».
Огромную автоёлку харьковские водители строили до 11 ночи пятницы 27 декабря. Чтобы создать фигуру, понадобилось 7 часов и огромная парковка. Регулировщики управляли процессом прямо с крыш автомобилей.
Украинские города уже несколько лет передают друг другу эстафету елочного рекорда. Харьков бросил вызов Запорожью.
"Мы решили победить Запорожье – у них 270 машин, кажется", – заявил один из участников акции Артем.




Теги: Харьков, елка, автомобиль
 
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