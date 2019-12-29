В "ЛНР" заявили, что уже везут украинцев к месту обмена

29.12.2019 09:00

Представитель самопровозглашенной "Луганской народной республики" Ольга Кобцева сообщила, что удерживаемые на территории фейковой республики лица утром в воскресенье, 29 декабря, отбыли из Луганска к месту, где произойдет обмен пленными, сообщает Главред.

По ее словам, пленные украинцы уже отправились на пропускной пункт Майорское. Она также добавила, что точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена, так как часть освобожденных людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена.