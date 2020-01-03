В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета (ВИДЕО)

03.01.2020 09:00

В центре Киева провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко, сообщает Цензор.НЕТ.

Кузьменко в ходе эксперимента прошла тем же путем, которым, согласно записям с камер наблюдения, прошли вероятные исполнители убийства Шеремета. При этом в руках она держала пакет, похожий на пакет с записей камер видеонаблюдения. А одета была в "олимпийку", как женщина с видео.

Вместе с Юлией Кузьменко в эксперименте должен был принять второй подозреваемый, музыкант Андрей Антоненко. Но его адвокаты не успели прибыть на месте события, и Антоненко отказался принимать участие в эксперименте.