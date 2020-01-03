Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве заработали пункты приема новогодних елок

03.01.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве заработали пункты приема новогодних елок

Как сообщает пресс-служба КГГА, в Киеве заработали 15 пунктов приема новогодних елок, передает Громадское Телевидение.
«Не выбрасывайте елки, а сдайте на переработку. Собранные деревья переделают на щепу на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений», — отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.



Теги: Киев, елка, переработка, Новый год
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх