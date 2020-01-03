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В Киеве заработали пункты приема новогодних елок
03.01.2020 11:00
Как сообщает пресс-служба КГГА, в Киеве заработали 15 пунктов приема новогодних елок, передает Громадское Телевидение.
«Не выбрасывайте елки, а сдайте на переработку. Собранные деревья переделают на щепу на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений», — отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.
Теги: Киев, елка, переработка, Новый год
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