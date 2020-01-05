Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина обогнала Беларусь и Россию по минимальной зарплате

05.01.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина обогнала Беларусь и Россию по минимальной зарплате

Минимальная зарплата в Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет "минималку" в России и Беларуси, передает Корреспондент.net.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, отметив, что это случилось впервые с 2008 года.
"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 723 грн, или 199 долларов в эквиваленте по курсу на начало года", – пишет он.
Стоит отметить, что состоянием на 1 января в РФ минимальная зарплата составляет 12 130 рублей (195,3 доллара), а в Беларуси – 375 рублей (177,8 долларов).



Теги: Украина, Россия, Беларусь, минимальная зарплата
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх