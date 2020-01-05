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Выступление "крымнашистки" Хакамады в Киеве отменили

05.01.2020 15:00
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Выступление "крымнашистки" Хакамады в Киеве отменили

Компания Taryan Group заявила об отмене выступления на бизнес-форуме скандального российского политика Ирины Хакамады, которая после оккупации Крыма РФ называла Путина победителем. Об этом компания сообщила на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам организаторов, они пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями.
"Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", - говорится в сообщении.
"Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров - бизнес-тренер Ирина Хакамада - не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", - сообщили в компании.
В 2014 году, российский политик Ирина Хакамада предлагала выкупить Крым у Украины и так выйти из конфликта, легализовав аннексированную территорию в составе России. В 2017 году в интервью "Радио Свобода" Хакамада подтвердила свою позицию.



Теги: Киев, Крым, запрет, форум, Ирина Хакамада
 
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