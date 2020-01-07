Опубликованы имена 44 человек, освобожденных Украиной в рамках обмена

07.01.2020 09:00

Издание "Слідство.Інфо" опубликовало имена 44 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена 29 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Издание сообщило, что в первый материал вошли имена тех, кто подозревался в терроризме на территории свободной части страны.

Кроме того, в публикации названы 17 иностранцев, которые обвинялись в тяжких преступлениях, но были отпущены в рамках обмена. Большинство из этих людей - граждане Российской Федерации.

Приводим этот список:

Эдуард Бондаренко, убийство контрразведчика Хараберюша; Сергей Пастухов, убийство контрразведчика Хараберюша; Аббасов Рустам Нуридин Оглы, подготовка теракта в Мариуполе; Сергей Петриков, подготовка теракта в Мариуполе; Марина Ковтун, теракт в пабе "Стена"; Вячеслав Чумак, теракты на железной дороге возле Харькова; Владимир Дворников, взрыв на шествии достоинства в Харькове; Сергей Башлыков, взрыв на шествии достоинства в Харькове; Виктор Тетюцкий, взрыв на шествии достоинства в Харькове; Игорь Джадан, участник харьковского антимайдана, обвинялся в теракте, сепаратизм; Вячеслав Евтухов, "харьковские партизаны"; Сергей Веселов, "харьковские партизаны"; Дмитрий Волошко, "харьковские партизаны"; Константин Калашников, взрыв моста на железной дороге в Одесской области; Владислав Долгошея, взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях; Руслан Долгошея, взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях; Николай Казанский, взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях; Олег Мазур, взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях; Николая Селятенко, взрывы на железной дороге в Одесской и Николаевской областях; Николай Дубина, взрыв на железной дороге в Запорожской области; Катерина Фотьева, серия терактов в Одессе; Александр Шевцов, серия терактов в Одессе; Игорь Удовенко, серия терактов в Одессе; Евгений Подмазко, серия терактов в Одессе; Владимир Грубник, взрыв возле одесской СБУ; Мирослав Мельник, взрыв автомобиля в центре Одессы; Николай Рубан, принес бомбу в банке с медом на украинский блокпост; Валерий Гратов, российский полковник, "друг" Моторолы и Гиви; Лариса Чубарова, российская террористка "Тереза"; Александр Дакар, российский киллер, пытавшийся убить Амину Окуеву и Адама Осмаева в 2017 году; Руслан Гаджиев, российский боевик; Олег Даронин, российский боевик; Владислав Макаров, российский шпион; Шамиль Мулиев, российский боевик; Сергей Петров, российский боевик; Мурат Джимиев, россиянин, попытка теракта возле Верховной Рады в 2017 году; Василий Кусакин, российский боевик; Николай Покусаев, российский боевик; Евгений Шаталов, российский боевик; Максим Сливко, россиянин, попытка теракта в Киеве в 2015 году; Анатолий Бусыгин, россиянин, убийство в Мариуполе; Дмитрий Новиков, белорусский боевик; Олег Ткачук, белорус, участник событий 2 мая в Одессе; Рафаэль Лусварги, бразилец, воевал за "ДНР".

Напомним, что Украина в рамках обмена получила 76 человек, в том числе 12 военных.