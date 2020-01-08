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Новый поезд в аэропорт "Борисполь" сломался на второй неделе работы
08.01.2020 09:00
Новый поезд маршрута из Киева в аэропорт "Борисполь" 7 января в 13:30 остановился возле станции метро "Демеевская" и дальше двинуться уже не смог, сообщает Телеканал новостей «24».
Причину поломки в Укрзализныце будут выяснять вместе с производителем (это Крюковский вагоностроительный завод, расположенный в городе Кременчуг Полтавской области).
Следует отметить, что этот дизель-поезд Укрзализныця получила лишь в конце декабря 2019, на маршрут он вышел менее чем две недели назад. Его стоимость составила 177 миллинов гривен.
Теги: Борисполь, поезд, поломка
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