Новый поезд в аэропорт "Борисполь" сломался на второй неделе работы

08.01.2020 09:00

Новый поезд маршрута из Киева в аэропорт "Борисполь" 7 января в 13:30 остановился возле станции метро "Демеевская" и дальше двинуться уже не смог, сообщает Телеканал новостей «24».

Причину поломки в Укрзализныце будут выяснять вместе с производителем (это Крюковский вагоностроительный завод, расположенный в городе Кременчуг Полтавской области).

Следует отметить, что этот дизель-поезд Укрзализныця получила лишь в конце декабря 2019, на маршрут он вышел менее чем две недели назад. Его стоимость составила 177 миллинов гривен.