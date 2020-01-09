Нзваны имена еще 15 переданных "ЛДНР" в ходе обмена пленными

09.01.2020 14:00

Издание Слідство.Інфо опубликовало имена еще 15 переданных Украиной заключенных в рамках обмена с "ЛДНР" 29 декабря, сообщает Корреспондент.net.

Ранее издание обнародовало фамилии 44 обменяных из 124.

Во второй материал вошли имена тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства и другие тяжелые преступления. В некоторых случаях их связь с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще, отмечают журналисты.