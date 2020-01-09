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Нзваны имена еще 15 переданных "ЛДНР" в ходе обмена пленными

09.01.2020 14:00
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Нзваны имена еще 15 переданных "ЛДНР" в ходе обмена пленными

Издание Слідство.Інфо опубликовало имена еще 15 переданных Украиной заключенных в рамках обмена с "ЛДНР" 29 декабря, сообщает Корреспондент.net.
Ранее издание обнародовало фамилии 44 обменяных из 124.
Во второй материал вошли имена тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства и другие тяжелые преступления. В некоторых случаях их связь с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще, отмечают журналисты.

  1. Сергей Шилин - убийство топором милиционера в Маруиполе, охранник штаба "ДНР".
  2. Максим Мысяк - обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого.
  3. Денис Шатунов - заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка.
  4. Всеволод Подольский - стрельба в метрополитене Киева.
  5. Виктор Немченко - серийный преступник с 20-летним тюремным стажем.
  6. Михаил Титов - убийство жителя Волновахи с целью ограбления.
  7. Александр Хаверь - разбой.
  8. Николай Тоцин 0 убийство хозяйки, у которой арендовал комнату.
  9. Владимир Конончук - серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы.
  10. Андрей Дрозд - убийство военного в Харькове.
  11. Геннадий Ольшанский - убийство соседа в пьяной драке.
  12. Сергей Комраз - попытка провезти наркотики через границу с Россией.
  13. Эдуард Жовтый - серийный преступник с 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием.
  14. Андрей Присяжный - кража телефонных кабелей Укртелекома.
  15. Артур Морозов - серийный преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор.


Теги: Украина, список, ОРДЛО, обмен пленными
 
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