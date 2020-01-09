В Украине объявлен день траура в связи с авиакатастрофой в Иране

09.01.2020 08:30

9 января 2020 года объявлен днем траура в Украине в связи катастрофой самолета Boeing 737 в Тегеране, передает телеканал 112 Украина.

Соответствующий указ №1/2020 президент Украины Владимир Зеленский подписал по результатам рабочего совещания, посвященного трагедии, как стало известно из сообщения пресс-службы Офиса президента.

Для чествования памяти погибших должны быть приспущены государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а программы теле- и радиопередач откорректированы в соответствии с указом президента.