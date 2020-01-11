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МАУ выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

11.01.2020 15:00
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МАУ выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выплатит страховые выплаты и компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. В МАУ заверили, что выполнят все международные правила и страховые договоры, сообщает Телеканал новостей «24».
"Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом в пределах ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас есть", – заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне.
Он также добавил, что МАУ поддерживает позицию президента Владимира Зеленского о компенсации со стороны Ирана.
По словам Зеленского, Украина ожидает от Ирана:

  • заверений в готовности к полному и открытому расследованию;
  • привлечения виновных к ответственности;
  • возвращения тел погибших;
  • выплат компенсаций;
  • официальных извинений по дипломатическим каналам.


Теги: компенсация, самолет, авиакатастрофа
 
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