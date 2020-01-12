Гончарук назвал сумму компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране (ВИДЕО)

12.01.2020 09:00

Украинское правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе лайнера в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее исполнение страховых выплат, передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией", - сказано в сообщении.

Отмечается, что государство предоставит всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

Кроме того, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выплатит компенсации семьям членов экипажа в соответствии с коллективным договором.