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Полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой
13.01.2020 08:00
12 января полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Он отметил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Кроме того, проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений.
Теги: убийство, организатор, задержание
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