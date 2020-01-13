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Украина перешла на новый стандарт банковских счетов

13.01.2020 12:00
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Украина перешла на новый стандарт банковских счетов

С 13 января в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Переход на стандарт IBAN длился с 5 августа 2019 года. До 12 января банки принимали платежки, в которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN.
IBAN - международный номер банковского счета (англ. International Bank Account Number). Он состоит из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины - UA-2 буквы; контрольный разряд - 2 цифры; код банка - 6 цифр; счет - длина номера счета не является фиксированной (от 5 до 19 символов).



Теги: НБУ, стандарт, счет
 
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