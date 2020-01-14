Руководство ГНС в Одесской области лишилось кресел из-за коррупционного скандала

14.01.2020 14:00

Все руководство Государственной налоговой службы Одесской области отстранили от исполнения обязанностей, сообщает 5 канал.

Это связано с разоблачением и. о. начальника Главного управления в совершении преступления, а именно "предоставления неправомерной выгоды должностному лицу". Об этом написал председатель ГНС Сергей Верланов на своей странице Facebook.

По информации НАБУ, и. о. начальника Главного управления налоговой службы предложила прокурору 25 000 долларов ежемесячно. В ответ на это он должен был не препятствовать коррупционной деятельности сотрудников налоговой.

Верланов в свою очередь поручил отстранить от исполнения обязанностей все руководство ГНС Одесской области и инициировал внутреннее расследование.