В Киеве из-за прорыва теплотрассы затопило ТРЦ "Ocean plaza"

14.01.2020 08:00

Вечером 13 января в Голосеевском районе города Киева на ул.Антоновича, 174, из-за прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия, передает Цензор.НЕТ.

В результате, в созданное отверстие частично попало маршрутное такси. Кроме того горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza".

Вызванные на место происшествия спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3-х граждан с рядом стоящего троллейбуса, который оказался в паровой завесе. Также спасатели на руках вынесли из здания ТРЦ "Оушен Плаза" 6 человек.

По информации службы 103 в результате происшествия пострадали 10 человек. Трем из них помощь оказана на месте, семеро находятся в больнице.