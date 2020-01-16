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Гончарук ответил на "кассетный скандал" видеообращением (ВИДЕО)
16.01.2020 12:00
Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что появление в сети записей разговоров с его участием является кампанией против него лично и президента Владимира Зеленского в частности, сообщает Телеканал новостей «24».
Как подчеркнул Гончарук в своем Facebook, с самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы им ничего не удалось. И чтобы Украине ничего не удалось. По словам главы Кабмина, эти недоброжелатели провоцировали экономические катастрофы, дефолты, падение гривны, невозможность построить взаимоотношения с международными партнерами. Но все это оказалось ложью.
Теги: видео, скандал, прослушивание, обращение, Гончарук
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