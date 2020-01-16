- Гончарук попал в "кассетный скандал" (АУДИО)09:00
- Кабмин определил размеры должностных окладов госчиновников15:00
- Зеленский поручил открыть "президентскую" больницу для всех украинцев09:00
- Руководство ГНС в Одесской области лишилось кресел из-за коррупционного скандала14:00
- Разумков рассказал, на сколько повысят зарплаты нардепам13:00
- В Киеве из-за прорыва теплотрассы затопило ТРЦ "Ocean plaza" (ВИДЕО)08:00
- Украина перешла на новый стандарт банковских счетов12:00
- Полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой08:00
- Скандальную MARUV обокрали в центре Киева12:00
- Гончарук назвал сумму компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране (ВИДЕО)09:00
Гончарук попал в "кассетный скандал" (АУДИО)
В сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьера Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан", передает УНН.
Отметим, что запись появилась на канале Youtube под названием "Как обмануть президента".
Голос одного из участников разговора, похож на голос премьера Алексея Гончарука. На записи слышно, что речь идет о курсе доллара в Украине и экономических вопросах перед встречей с Президентом Владимиром Зеленским.
Отметим, что во время разговора премьер называет себя "профаном в экономике".
Как сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, запись стала темой для обсуждения на заседании фракции "Слуга народа".
"Сидим на фракции, ждем премьера. Депутаты слушают записи с его откровениями и оскорблениями в адрес Президента", - написал Дубинский в Telegram-канале.
Кроме того, он добавил, что Алексей Гончарук должен быть отправлен в отставку. Но законных оснований для этого нет - у премьера годичный иммунитет.
"Поэтому, после оскорблений в адрес президента ... должен написать заявление сам", - резюмировал Дубинский.
Теги: премьер-министр, скандал, аудиозапись
- Крупнейшие мировые банки оказались втянуты в скандал с кредитными махинациями
- Азаров рассказал о спорном вопросе с МВФ
- Аграрии могут отказаться от уборки кукурузы
- Азаров обещает не повышать тарифы на коммуналку
- Премьер: "В 2011 году мы добились прироста инвестиций"
- Азаров озаботился ценами на молоко
- В школах ОРДО введут "Уроки Победы"14:00
- Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ОРЛО12:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января10:00
- Утром 15 января в ОРДО отключат теле- и радиовещание16:00
- В Украине запустили сайт для бесплатной правовой помощи переселенцам11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 января10:00
- На Донбасс доставили 20 тонн гумпомощи из Европы16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января10:00
- В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок08:00
- Гончарук попал в "кассетный скандал" (АУДИО)09:00
- Путин нашел замену Медведеву08:00
- Microsoft выпустила "прощальное" обновление Windows 717:00
- УЕФА назвал символическую сборную 2019 года16:00
- Кабмин определил размеры должностных окладов госчиновников15:00
- В школах ОРДО введут "Уроки Победы"14:00
- Вышел первый тизер украинской комедии "Свидание в Вегасе" (ВИДЕО)13:00
- Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ОРЛО12:00
- Американские ученые заявили о создании "новой формы жизни" (ВИДЕО)11:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января10:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- В Украине запустили сайт для бесплатной правовой помощи переселенцам
- Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ОРЛО
- Утром 15 января в ОРДО отключат теле- и радиовещание
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 января
- Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января
- На Донбасс доставили 20 тонн гумпомощи из Европы
- Кабмин определил размеры должностных окладов госчиновников
- Полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой