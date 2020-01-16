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Гончарук попал в "кассетный скандал" (АУДИО)

16.01.2020 09:00
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Гончарук попал в "кассетный скандал" (АУДИО)

В сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьера Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан", передает УНН.
Отметим, что запись появилась на канале Youtube под названием "Как обмануть президента".
Голос одного из участников разговора, похож на голос премьера Алексея Гончарука. На записи слышно, что речь идет о курсе доллара в Украине и экономических вопросах перед встречей с Президентом Владимиром Зеленским.
Отметим, что во время разговора премьер называет себя "профаном в экономике".
Как сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, запись стала темой для обсуждения на заседании фракции "Слуга народа".
"Сидим на фракции, ждем премьера. Депутаты слушают записи с его откровениями и оскорблениями в адрес Президента", - написал Дубинский в Telegram-канале.
Кроме того, он добавил, что Алексей Гончарук должен быть отправлен в отставку. Но законных оснований для этого нет - у премьера годичный иммунитет.
"Поэтому, после оскорблений в адрес президента ... должен написать заявление сам", - резюмировал Дубинский.



Теги: премьер-министр, скандал, аудиозапись
 
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