Гончарук написал заявление об отставке

17.01.2020 10:00

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он написал в Facebook, сообщает РБК-УКРАИНА.

Гончарук отметил, что передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня образец открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии под публикацией Гончарука назвал его решение правильным и сильным.

"Позиция премьер-министра относительно заявления об отставке - правильная и сильная. Этот шаг подчеркивает командность. Последнее слово за президентом, мы ждем его решения. До решения президента без комментариев", - написал Арахамия.