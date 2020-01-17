В Минобороны объяснили, кто попадет под весенний призыв

17.01.2020 11:00

Призывать на срочную службу 18-ти и 19-летних юношей не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 16 января, - сообщает ОстроВ.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся. Соответственно, Указ Президента № 13/2020 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году» издан в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

В то же время, Загороднюк подчеркнул, что "никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет".

Руководитель оборонного ведомства также напомнил, что военнослужащие срочной военной службы не привлекаются для выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.