ПФУ назвал средний размер пенсии в Украине

20.01.2020 14:00

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсий и количестве пенсионеров в стране, сообщает Телеканал новостей «24».

По состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 11,3 миллиона пенсионеров, а средний размер пенсии составил 3082,98 гривен.

Заметим, что за 2019 год средняя пенсия выросла на 437,32 гривен или на 16,5%.