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Всемирный банк сравнил производительность украинских и немецких работников
21.01.2020 11:00
Всемирный банк в прошлом году провел исследование, который продемонстрировал, что немецкому работнику требуется всего семнадцать дней в году для того, чтобы произвести тот же объем продукции, который производит украинский работник за год, передает Depo.ua.
Это говорит о том, что в Украине достаточно низкая производительность труда, и для этого существуют целый ряд факторов. В первую очередь, это недостаточный уровень инвестиций, который на данный момент составляет примерно 2% от ВВП.
Теги: Украина, Германия, труд, производительность
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