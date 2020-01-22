Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Омбудсмен Людмила Денисова хочет поехать в ОРДЛО

22.01.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Омбудсмен Людмила Денисова хочет поехать в ОРДЛО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе ОБСЕ Эди Раме с просьбой привлечь ее к мониторинговым визитам ОБСЕ, которые проводятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Во время разговора отметила, что я как уполномоченный Верховной Рады по правам человека не имею доступа на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированного Крыма, хотя, согласно предоставленным мне полномочиям, осуществляю парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина на этих территориях. Также обратилась с просьбой приобщить меня к мониторинговым визитам ОБСЕ, которые осуществляются на оккупированной части Донбасса", - написала Денисова.



Теги: Людмила Денисова, омбудсман, ОБСЕ, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх