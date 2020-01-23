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Стали известны результаты электронной переписи населения Украины

23.01.2020 12:30
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Стали известны результаты электронной переписи населения Украины

Согласно данным так называемой электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает ICTV.
Большую часть страны (44,1%) составляет трудоспособное население, после которого следуют люди преклонного возраста (16,8%), далее – дети (15,4%), люди зрелого трудоспособного возраста (14,1%) и раннего трудоспособного возраста (9,6%).
Количество женщин в Украине преобладает над количеством мужчин – 20 млн к 17,28 млн.
Больше всего украинцев проживают в городе Киеве, а также Днепропетровской и Харьковской областях.



Теги: итоги, перепись населения, дмитрий дубилет
 
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