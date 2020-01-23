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Стали известны результаты электронной переписи населения Украины
23.01.2020 12:30
Согласно данным так называемой электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает ICTV.
Большую часть страны (44,1%) составляет трудоспособное население, после которого следуют люди преклонного возраста (16,8%), далее – дети (15,4%), люди зрелого трудоспособного возраста (14,1%) и раннего трудоспособного возраста (9,6%).
Количество женщин в Украине преобладает над количеством мужчин – 20 млн к 17,28 млн.
Больше всего украинцев проживают в городе Киеве, а также Днепропетровской и Харьковской областях.
Теги: итоги, перепись населения, дмитрий дубилет
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