Последние новости раздела
- В Кабмине анонсировали снижение цены на газ для населения09:00
- Сегодня - день рождения Владимира Зеленского12:00
- НБУ выпустил монету, посвященную году Крысы15:00
- Стали известны результаты электронной переписи населения Украины12:30
- В честь защитников Донецкого аэропорта "Укрпочта" выпустила марку и конверт08:00
- Омбудсмен Людмила Денисова хочет поехать в ОРДЛО09:00
- Всемирный банк сравнил производительность украинских и немецких работников11:00
- ПФУ назвал средний размер пенсии в Украине14:00
- Зеленский почтил память погибших "киборгов" (ВИДЕО)11:00
- В "Борисполе" прощаются с погибшими в результате авиакатастрофы в Иране (ВИДЕО)14:00
В Кабмине анонсировали снижение цены на газ для населения
26.01.2020 09:00
Кабинет министров на заседании 24 января принял решения, позволяющие снизить цены на газ для нужд населения. Об этом сообщил министр экологии и энергетики Алексей Оржель в Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Министр отметил, что снижению тарифов способствует ситуация на газовых рынках после подписания нового договора на транзит с РФ.
По словам Оржеля, решения о новых тарифах уже приняты, а подробности он пообещал в понедельник, 27 января.
Теги: Кабинет министров, газ, тариф, население
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 января11:00
- Штаб ООС определил три новые точки разведения войск на Донбассе09:30
- В Мариуполе почтили память погибших во время обстрела "Восточного"17:00
- В "ДНР" озвучили новые тарифы на электроэнергию для населения16:00
- ООН привезла в ОРДЛО более 100 тонн гумпомощи12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 января10:00
- Скандальная Штепа хочет снова стать мэром Славянска08:00
- Луганский университет-переселенец снова "сменит прописку"13:30
- На Донбассе нашли пропавшую без вести гражданку Германии11:00
- Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 января10:00
- В Кабмине анонсировали снижение цены на газ для населения09:00
- УПЛ изменит календарь игр из-за чемпионата Европы 202018:00
- Создана онлайн-карта распространения коронавируса 2019-nCoV16:00
- В России готовят телешоу с виртуальной Людмилой Гурченко14:00
- Сегодня - день рождения Владимира Зеленского12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 января11:00
- 20 человек погибли в результате мощного землетрясения в Турции10:00
- Штаб ООС определил три новые точки разведения войск на Донбассе09:30
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- В "ДНР" озвучили новые тарифы на электроэнергию для населения
- На Донбассе нашли пропавшую без вести гражданку Германии
- НБУ выпустил монету, посвященную году Крысы
- Синоптики окончательно "отменили" зиму в Украине
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы
- Луганский университет-переселенец снова "сменит прописку"
- Создана онлайн-карта распространения коронавируса 2019-nCoV
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 января
- Штаб ООС определил три новые точки разведения войск на Донбассе
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 января