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В Кабмине анонсировали снижение цены на газ для населения

26.01.2020 09:00
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В Кабмине анонсировали снижение цены на газ для населения

Кабинет министров на заседании 24 января принял решения, позволяющие снизить цены на газ для нужд населения. Об этом сообщил министр экологии и энергетики Алексей Оржель в Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Министр отметил, что снижению тарифов способствует ситуация на газовых рынках после подписания нового договора на транзит с РФ.
По словам Оржеля, решения о новых тарифах уже приняты, а подробности он пообещал в понедельник, 27 января.



Теги: Кабинет министров, газ, тариф, население
 
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