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Сегодня начнется кодирование 23 украинских спутниковых телеканалов
28.01.2020 09:00
Сегодня, 28 января, ряд популярных украинских телеканалов исчезнет из бесплатного доступа для владельцев "спутниковых тарелок". 23 наиболее рейтинговых канала Украины прекращают вещание в свободном доступе, сообщает телеканал 112 Украина.
Украинскому зрителю придется платить за возможность просмотра со "спутниковой тарелки" таких телеканалов украинских медиахолдингов, как:
- 1+1 Media: 1+1, 2+2, ТЕТ, УНИАН ТВ, ПлюсПлюс, Бигуди;
- "Медиа Группа Украина": "Украина", НЛО ТV, Индиго TV;
- StarLightMedia: СТБ, Новый канал, ICTV, М1, М2, ОЦЕ TV;
- Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм.
В открытом доступе останутся около 40 украинских телеканалов (региональные, нишевые). В частности, это государственные каналы "Рада" и "Культура", информационные "112 Украина", "Прямой", "5 канал", "Эспрессо ТВ", общественный вещатель "Первый национальный" (UA:Первый) и др.
Теги: Украина, спутниковое ТВ, кодирование
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