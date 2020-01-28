Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Уволенный Труба подал в суд на Зеленского

28.01.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Уволенный Труба подал в суд на Зеленского

Бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд против президента Владимира Зеленского, сообщает Телеканал новостей «24».
Он требует признать незаконным указ президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора ГБР и хочет восстановиться в должности.
Об этом Труба сообщил в своем телеграмм-канале. Экс-чиновник утверждает, что снятие его с должности главы ГБР было политическим решением власти. Поэтому он хочет, чтобы суд дал правовую оценку досрочному прекращению его полномочий на посту директора правоохранительного ведомства.
Иск Трубы против Зеленского будет рассматривать Кассационный административный суд.



Теги: суд, иск, увольнение, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх