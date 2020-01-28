Во Львове госпитализировали студента, вернувшегося из Китая

28.01.2020 08:00

Во Львове госпитализировали юношу, который вернулся с учебы из Китая. У него кашель и насморк, поэтому родные вызвали скорую, информирует Цензор.НЕТ.

Первые анализы свидетельствуют об отсутствии коронавируса из Китая, но специалисты будут проводить окончательные исследования.

"Симптоматика у него незначительная, даже температуры нет, а болен он с 23 числа, еще будучи в Китае он почувствовал себя не совсем хорошо - у него появился насморк и кашель, но каких-то других симптомов не было", — рассказал Олег Когут, заместитель руководителя ГУ Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины.

По словам Когута, несмотря на незначительные симптомы и то, что юноша учится далеко от города Ухань, медики скорой госпитализировали его и изолировали в отдельном боксе.