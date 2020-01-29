Украинскому частному бизнесу разрешили заниматься космической деятельностью

29.01.2020 16:00

В Украине начал действовать закон 143-IX, который позволит частным предпринимателям заниматься космической деятельностью, сообщает телеканал 112 Украина.

Закон исключает из законодательства нормы о запрете заниматься космической деятельностью частным компаниям, зато вносит новеллы, согласно которым субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы.

В большинстве случаев лицензирования космической деятельности отменили, взамен введя представление декларации о деятельности Государственному космическому агентству.

Получать разрешение нужно будет для осуществления отдельных видов космической деятельности:

испытания (кроме компьютерных) ракет-носителей, в том числе их агрегатов и составных частей и космических аппаратов;

запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов;

управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве;

возвращение космических аппаратов и/или их составных частей, которые возвращаются, с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

Устанавливается, что государство осуществляет надзор за соблюдением частными предприятиями законодательства о космической деятельности в Украине.