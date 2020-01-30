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Создана интерактивнаяю карта получателей гуманитарной помощи

30.01.2020 15:00
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Создана интерактивнаяю карта получателей гуманитарной помощи

Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи. Об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Олег Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Коваля, интерактивная карта получателей гуманитарной помощи работает по функции поиска по различным параметрам:
- по названию получателя,
- по коду ЕГРПОУ,
- по названию региона,
- по номеру в Едином реестре получателей гуманитарной помощи,
- по номеру и дате принятия решения о включении в Единый реестр,
- по фамилии, имени, отчеству руководителя и контактным данным.
"Данные в карте будут постоянно обновляться", - подчеркнул замминистра.
Коваль также отметил, что пользование интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск получателей гуманитарной помощи соответствующего региона.
Интерактивную карту можно найти по ссылке.



Теги: Интернет, карта, гуманитарная помощь, Минсоцполитики
 
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