В Киеве появились странные билборды о партнерстве с Россией

30.01.2020 09:00

Билборды с неоднозначным текстом "Россия – наш главный стратегический партнер", под которым стоит подпись "Олег Катющенко", разместили в Киеве 29 января, сообщает Телеканал новостей «24».

Киевляне массово публикуют в сети фото и возмущаются, активисты же вызвали полицию с требованием убрать рекламу, что нарушает законодательство Украины.

Действительно ли причастен Олег Катющенко к билбордам со скандальной надписью – пока не известно.