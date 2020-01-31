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В Украине увеличат размер пособия по безработице
31.01.2020 17:00
С 1 марта 2020 года правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении минимального размера пособия по безработице. Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает Корреспондент.net.
Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1630 грн до 1 800 грн. Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 610 грн до 650 грн.
Теги: страхование, пособие по безработице, увеличение
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