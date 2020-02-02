Сурок Тимка «предсказал» раннюю весну и огорчил прогнозом на следующую зиму (ВИДЕО)

02.02.2020 12:00

В поселке Гайдары Харьковской области на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина прошел "День сурка" во время которого байбак Тимка дал прогноз на весну и следующую зиму, сообщает 057.

Сурок Тимка III, вот уже несколько лет дающий прогнозы погоды на следующий сезон, «предсказал», что тепло настанет в середине марта.

Об этом на традиционной церемонии объявила хранитель сурка, старший преподаватель биологического факультета Надежда Токарская.

«Весна будет продолжаться и наступит тепло через шесть недель», — отметила Надежда Токарская, передавая «предсказания» Тимки.

Также сурок дал прогноз на следующую зиму. По его «предсказаниям», она будет бесснежной.