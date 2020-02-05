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Карпаты засыпало метровым слоем снега

05.02.2020 16:00
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Карпаты засыпало метровым слоем снега

В горных и высокогорных районах Ивано-Франковской области снежный покров сегодня достиг уже 1,2 метров. Об этом сообщил начальник Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимир Фригович, передает Укринформ.
«На метеостанции Пожижевской со вчерашнего дня насыпало до 45 см снега. Впрочем, снежный покров в горах значительно больше. Он достигает 1,2 м. Снег падал всю ночь», - отметил Фригович.
По его словам, сегодня на Прикарпатье ожидают небольшой снег и понижение температуры воздуха, что станет причиной гололеда на дорогах.



Теги: Карпаты, снегопад, циклон
 
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