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Зеленский презентовал "государство в смартфоне"

06.02.2020 15:00
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Зеленский презентовал "государство в смартфоне"

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 февраля, презентовал государственное мобильное приложение "Дія", передает Цензор.НЕТ.
"Насколько мне известно, Украина стала третьей страной Европы, у которой есть что-то похожее. Поздравляю нашу страну", - заявил Зеленский во время презентации.
"Государство должно быть для человека просто удобным сервисом, а самое главное - простым и понятным. Сегодня мы делаем шаг на пути к этой цели - презентуем мобильное приложение "Дія", - отметил Зеленский.
По его словам, его цель как президента - "сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять при помощи обычного смартфона и интернета". В том числе это касается электронного голосования на президентских, парламентских и местных выборах. "Это вызов, амбициозный, но достижимый", - сказал президент.
Скачать приложение можно по следующим ссылкам для Google Play и Apple Store.


 
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