В Минобороны анонсировали внедрение электронных военных билетов

10.02.2020 09:00

В украинской армии введут электронные военные билеты. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в Минобороны существует проект автоматизации процессов под "кодовым названием "Пласт".

"В этом году он уже будет. Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму. У нас вообще целый ряд направлений именно по электронному документообороту. Этот проект стоит в середине. Также в первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год", - рассказал Загороднюк.

Он пояснил, что это будет карта со штрих-кодом.

"Он может быть у вас и в телефоне, и как пластиковая карта. Это гораздо лучше нынешнего, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе. Мы представим этот проект уже в феврале", - сказал Загороднюк.