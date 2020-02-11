В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия

11.02.2020 14:00

В Украине в тестовом режиме заработала горячая линия по предупреждению домашнего насилия. Номер телефона – 1547, сообщает Телеканал новостей «24».

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в фейсбуке сообщил, что проект действительно очень важен. По данным ООН, каждая 6 женщина в Украине пережила хотя бы одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев.

Проект запустили по новому принципу – на общей платформе, благодаря чему удалось сэкономить около 25 миллионов гривен бюджетных средств.