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Зеленский заменил Богдана Ермаком
11.02.2020 13:00
Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
На его должность назначен бывший помощник главы государства Андрей Ермак. Соответствующие указы опубликованы на сайте ОПУ.
Андрей Ермак в V, VI,VIІ созывах Верховной Рады был помощником нардепа от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева. 21 мая 2019 года Зеленский назначил его своим помощником. В июле 2019 года у Ермака появилось направление – международные отношения. Он проводил переговоры как представитель президента в нормандской четверке вместе с главой МИД Вадимом Пристайко. Также он возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными.
Теги: президент, офис, глава, Зеленский
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