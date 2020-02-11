Зеленский заменил Богдана Ермаком

11.02.2020 13:00

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

На его должность назначен бывший помощник главы государства Андрей Ермак. Соответствующие указы опубликованы на сайте ОПУ.

Андрей Ермак в V, VI,VIІ созывах Верховной Рады был помощником нардепа от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева. 21 мая 2019 года Зеленский назначил его своим помощником. В июле 2019 года у Ермака появилось направление – международные отношения. Он проводил переговоры как представитель президента в нормандской четверке вместе с главой МИД Вадимом Пристайко. Также он возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными.