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Названа дата эвакуации украинцев из Уханя
14.02.2020 08:00
Граждане Украины будут эвакуированы из китайского города Ухань 18 февраля, их сразу поместят в больницу на 14-дневную изоляцию. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире телеканала 1+1 вечером в четверг, 13 февраля, передает Корреспондент.net.
"Сначала китайские власти проверят, здоровы ли они, а затем их выпустят. Украинская бригада врачей на борту также их проверит, а потом останется с ними в изоляции. Изоляция – минимум 14 дней", – заявила Скалецкая.
По ее словам, в настоящее время анализируются четыре медицинских учреждения, из которых выберут одно для размещения украинцев.
Теги: вирус, Китай, украинцы, эвакуация
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