ФСБ задержала в Азовском море судно с украинскими рыбаками

15.02.2020 18:00

Сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту, как утверждается, без документов, удостоверяющих их личности, сообщает Укринформ.

«Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с «четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности». Сейчас судно вместе с украинцами находится в Керчи», - говорится в сообщении.

Силовики утверждают, что капитан корабля не реагировал на требование остановиться и, якобы, пытался скрыться.

Как следует из сообщения ФСБ, российская сторона подозревает, что экипаж занимался незаконным выловом рыбы.