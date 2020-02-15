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ФСБ задержала в Азовском море судно с украинскими рыбаками
15.02.2020 18:00
Сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту, как утверждается, без документов, удостоверяющих их личности, сообщает Укринформ.
«Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с «четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности». Сейчас судно вместе с украинцами находится в Керчи», - говорится в сообщении.
Силовики утверждают, что капитан корабля не реагировал на требование остановиться и, якобы, пытался скрыться.
Как следует из сообщения ФСБ, российская сторона подозревает, что экипаж занимался незаконным выловом рыбы.
Теги: Азовское море, ФСБ, задержание, рыбаки
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