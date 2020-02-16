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"Слуга народа" запускает партийную газету и телеканал

16.02.2020 12:00
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"Слуга народа" запускает партийную газету и телеканал

Партия "Слуга народа" будет издавать свою газету и запустит интернет-телеканал. Об этом заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила на съезде партии в субботу, сообщает Укринформ.
"На следующей неделе будет опубликован первый экземпляр газеты "Слуга народа" и я надеюсь, что газета будет распространяться не только через Укрпочту, но и через наши организации - когда партийное строительство заработает на полную", - отметила Кравчук.
"Интернет-телевидение - здесь мы еще форматы будем прорабатывать. Тестово запустится в марте: у нас будет импровизированная студия в кулуарах Верховной Рады, а также будут выезды в регионы", - добавила она.



Теги: партия, газета, телеканал, Слуга народа
 
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