Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения (ВИДЕО)

17.02.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения (ВИДЕО)

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что 19 февраля стартует Национальная платформа примирения и единства. Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит", - говорится в сообщении.
"Наша задача - "наводить мосты". Меньше слов - больше дел", - добавил Сивохо.



Теги: Сергей Сивохо, примирение, единство, реинтеграция Донбасса
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх