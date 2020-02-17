Последние новости раздела
- Сколько будут отдыхать украинцы в марте15:00
- Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения (ВИДЕО)14:00
- "Слуга народа" запускает партийную газету и телеканал12:00
- ФСБ задержала в Азовском море судно с украинскими рыбаками18:00
- Украина отвергла "Мюнхенские рекомендации" по Донбассу08:00
- Названа дата эвакуации украинцев из Уханя08:00
- Укрпочта приостановила доставку в Китай16:00
- В Украине вырос индекс счастья13:00
- ГСЧС объявила в Украине I уровень опасности12:00
- В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия14:00
Сколько будут отдыхать украинцы в марте
17.02.2020 15:00
Первый весенний месяц порадует украинцев количеством выходных дней. Так, март "подарит" работающим жителям страны 10 выходных дней, сообщает Корреспондент.net.
Помимо суббот и воскресений, нам представится отдохнуть лишний день благодаря Международному женскому дню.
Праздник отмечается 8 марта, а в этом году он приходится на воскресенье. Следовательно, выходным будет следующий день – понедельник, 9 марта. Таким образом, получается сразу три дня выходных – 7, 8 и 9 марта.
Рабочих дней в марте будет 21.
Теги: отдых, март, выходные
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 17 по 23 февраля13:00
- Завтра КПВВ "Марьинка" будет закрыт12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 15 февраля10:00
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году17:00
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек12:00
- Сколько будут отдыхать украинцы в марте15:00
- Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения (ВИДЕО)14:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 17 по 23 февраля13:00
- Завтра КПВВ "Марьинка" будет закрыт12:00
- В США запустили американо-украинскую ракету с грузом для МКС (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 февраля10:00
- Титул "Мисс Германия" завоевала 35-летняя бизнесвумен09:00
- В Китае выпустили первое лекарство от COVID-201908:00
- Xiaomi представила детектор скрытых камер17:00
- "Шведский Бубка" установил второй мировой рекорд за неделю (ВИДЕО)15:30
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты
- В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине
- Украина отвергла "Мюнхенские рекомендации" по Донбассу
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 15 февраля
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 февраля
- В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров
- Зеленский предложил совместное патрулирование границы на Донбассе силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО