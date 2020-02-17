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Сколько будут отдыхать украинцы в марте

17.02.2020 15:00
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Сколько будут отдыхать украинцы в марте

Первый весенний месяц порадует украинцев количеством выходных дней. Так, март "подарит" работающим жителям страны 10 выходных дней, сообщает Корреспондент.net.
Помимо суббот и воскресений, нам представится отдохнуть лишний день благодаря Международному женскому дню.
Праздник отмечается 8 марта, а в этом году он приходится на воскресенье. Следовательно, выходным будет следующий день – понедельник, 9 марта. Таким образом, получается сразу три дня выходных – 7, 8 и 9 марта.
Рабочих дней в марте будет 21.



Теги: отдых, март, выходные
 
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