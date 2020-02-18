- Windrose запускает бюджетные авиарейсы между шестью городами Украины08:00
- Сколько будут отдыхать украинцы в марте15:00
- Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения (ВИДЕО)14:00
- "Слуга народа" запускает партийную газету и телеканал12:00
- ФСБ задержала в Азовском море судно с украинскими рыбаками18:00
- Украина отвергла "Мюнхенские рекомендации" по Донбассу08:00
- Названа дата эвакуации украинцев из Уханя08:00
- Укрпочта приостановила доставку в Китай16:00
- В Украине вырос индекс счастья13:00
- ГСЧС объявила в Украине I уровень опасности12:00
Аваков заявил о необходимости принятия закона о коллаборантах
Перед тем, как Украина вернет контроль над оккупированными территориями Донбасса и придет время местных выборов, необходимо принять закон о коллаборантах, который также называют закон об амнистии. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
В таком случае к ответственности не будут привлекать врачей, учителей и других работников, у которых нет альтернативы.
"А если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организовываешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, осуществляешь или осуществлял свержение власти насильственным путем, если ты в Славянске убивал протестантских священников, то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование", – сказал министр.
Он добавил, что до населения оккупированных территорий нужно донести информацию о том, что уголовное преследование не грозит тем людям, которые не свергали конституционный строй и не посягали на суверенитет Украины.
Теги: Донбасс, закон, Аваков, коллаборационизм
- В Україні спростили умови будівельної діяльності
- Автошколы могут сделать необязательными, - проект закона
- Почему тормозится компенсация ущерба за разрушения на Донбассе
- Мэр Донецка: закон о публичном доступе к информации был необходим
- Новый закон: кому выгодно стать банкротом
- Майкл Карпентер теж виявився «зрадофілом» - Казанский
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 февраля10:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 17 по 23 февраля13:00
- Завтра КПВВ "Марьинка" будет закрыт12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 15 февраля10:00
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году17:00
- Главу Мюнхенской конференции занесли в базу "Миротворца"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 февраля10:00
- SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для интернет-системы Starlink09:00
- Windrose запускает бюджетные авиарейсы между шестью городами Украины08:00
- Новый Джеймс Бонд стал жертвой коронавируса17:00
- УЕФА учредил новую награду для участников Лиги чемпионов16:00
- Сколько будут отдыхать украинцы в марте15:00
- Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения (ВИДЕО)14:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 17 по 23 февраля13:00
- Завтра КПВВ "Марьинка" будет закрыт12:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- Завтра КПВВ "Марьинка" будет закрыт
- Украина отвергла "Мюнхенские рекомендации" по Донбассу
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 15 февраля
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля
- Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 февраля
- Сколько будут отдыхать украинцы в марте
- Зеленский предложил совместное патрулирование границы на Донбассе силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО
- "Шведский Бубка" установил второй мировой рекорд за неделю (ВИДЕО)