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Хомчак раскрыл подробностях боя под Золотым
На брифинге после заседания СНБО начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал о подробностях сегодняшнего боя под Золотым, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня после 5 часов утра незаконные вооруженные формирования ОРДЛО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад, также применяли и калибр 152 мм. После этого в районе 05:15 противник штурмовыми группами попытался атаковать три наблюдательных поста бригад на промежутке от Новотошковского до Желобка. Силами двух механизированных бригад нападение было отражено. Завязался бой на наблюдательном посту 72-й бригады, так называемой "Бане", – сказал Хомчак.
"В соответствии с 51 ст. Устава ООН мы дали адекватный ответ также из всего вооружения, которое было необходимо применить. Перед этим, конечно, с этого наблюдательного пункта мы дали команду, чтобы люди отошли, потому что пришлось туда открывать огонь, и из артиллерии в том числе. … Это не позиция, это наблюдательный пункт. От него отошли, потому что надо было туда наносить удар", - добавил он.
"На данный момент все наши позиции под контролем. Около 10:00 противник запросил режим тишины, чтобы забрать своих убитых и раненных. Сейчас ситуация стабильная и контролируемая, огонь прекратился. Все резервы и подразделения работают согласно ранее принятым решениям и планам", - подытожил Хомчак.
Теги: бой, Генштаб, ВСУ, Золотое
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