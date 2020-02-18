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Windrose запускает авиарейсы между шестью городами Украины
18.02.2020 08:00
Украинская авиакомпания Windrose с апреля организует регулярные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Предварительная продажа авиабилетов на апрельские рейсы стартовала 13 февраля. Авиаперевозчик обещает 2-3 рейса в день с вылетом утром, днем и вечером. Отмечается, что из Киева в Днепр можно будет добраться 1 час 20 минут.
Теги: Украина, город, авиакомпания, рейс, запуск
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