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Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев, передает LB.ua.
Об этом свидетельствует сайт Верховной рады. Отмечается, что 18 февраля документ был возвращен с подписью от президента.
Закон гарантирует обеспечение детским питанием за счет государства: детям грудного возраста и детям второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, имеют статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне перемещенных лиц.
Согласно закону, питание будет предоставляться детям из этих категорий и во время обучения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности.
Теги: закон, дети, питание, переселенцы, Зеленский
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