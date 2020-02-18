Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев

18.02.2020 17:00

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев, передает LB.ua.

Об этом свидетельствует сайт Верховной рады. Отмечается, что 18 февраля документ был возвращен с подписью от президента.

Закон гарантирует обеспечение детским питанием за счет государства: детям грудного возраста и детям второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, имеют статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне перемещенных лиц.

Согласно закону, питание будет предоставляться детям из этих категорий и во время обучения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности.