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"Укртелеком" поднимает плату за телефон
19.02.2020 15:00
"Укртелеком" с 1 марта повысит тарифы на услуги фиксированной телефонной связи. Минимальный тариф увеличивается до 74 гривен в месяц, сообщает Телеканал новостей «24».
Это должно было произойти еще в начале 2020 года, но компания тогда заявила, что пока не будет поднимать цены из-за социальной важности этой услуги.
Как изменятся тарифы "Укртелекома"
- Тариф "Домашний Безлимитный" будет стоить 123 гривен в месяц (вместо 99 гривен),
- тариф "Домашний Базовый" – 117 гривен (вместо 94 гривен),
- тариф "Простой" – 73,81 гривен в месяц (вместо 67,10 гривен).
Также с 1 марта изменится тариф за услуги проводного радиовещания для физических лиц. Вместо 35 гривен в месяц теперь оплата радиовещания будет стоить 45 гривен за аналогичный период.
Теги: телефон, тариф, Укртелеком, увеличение
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