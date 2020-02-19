"Укртелеком" поднимает плату за телефон

19.02.2020 15:00

"Укртелеком" с 1 марта повысит тарифы на услуги фиксированной телефонной связи. Минимальный тариф увеличивается до 74 гривен в месяц, сообщает Телеканал новостей «24».

Это должно было произойти еще в начале 2020 года, но компания тогда заявила, что пока не будет поднимать цены из-за социальной важности этой услуги.

Как изменятся тарифы "Укртелекома"

Тариф "Домашний Безлимитный" будет стоить 123 гривен в месяц (вместо 99 гривен),

тариф "Домашний Базовый" – 117 гривен (вместо 94 гривен),

тариф "Простой" – 73,81 гривен в месяц (вместо 67,10 гривен).

Также с 1 марта изменится тариф за услуги проводного радиовещания для физических лиц. Вместо 35 гривен в месяц теперь оплата радиовещания будет стоить 45 гривен за аналогичный период.