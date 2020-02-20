Самолет с эвакуированными из Уханя прилетел в Харьков

20.02.2020 12:05

Самолет рейса SPQ1117 с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса flightradar24.

Самолет приземлился в аэропорту и прибыл на специально подготовленную стоянку. Теперь эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезут в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.